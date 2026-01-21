Milano 20-gen
44.713 0,00%
Nasdaq 20-gen
24.988 -2,12%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 20-gen
10.127 0,00%
Francoforte 20-gen
24.703 0,00%

Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,15%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.449,1 punti

In breve, Finanza
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto -0,15%, terminando le negoziazioni a 26.449,1 punti.
