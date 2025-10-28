Francoforte: andamento sostenuto per Delivery Hero

(Teleborsa) - Seduta positiva per Delivery Hero
, che avanza bene del 3,29%.
Il movimento di Delivery Hero
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di Delivery Hero
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,51 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,71. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,81.
