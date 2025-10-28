Francoforte: andamento sostenuto per Delivery Hero

Delivery Hero

Germany MDAX

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza bene del 3,29%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,51 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,71. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,81.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)