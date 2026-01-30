Milano 13:20
45.536 +1,02%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 13:20
10.225 +0,52%
Francoforte 13:20
24.551 +0,99%

Francoforte: si concentrano le vendite su Delivery Hero

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Delivery Hero
(Teleborsa) - Ribasso per Delivery Hero, che presenta una flessione del 2,02%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Delivery Hero rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Delivery Hero. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Delivery Hero evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 24,6 Euro. Primo supporto a 23,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 23,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```