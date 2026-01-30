Francoforte: si concentrano le vendite su Delivery Hero

(Teleborsa) - Ribasso per Delivery Hero
, che presenta una flessione del 2,02%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Delivery Hero
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Delivery Hero
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Delivery Hero
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 24,6 Euro. Primo supporto a 23,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 23,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)