Indice del settore alimentare italiano, quotazioni in calo a Piazza Affari

Profondo rosso per il comparto alimentare a Piazza Affari, che retrocede a 71.236,59 punti, in netto calo dell'1,53%.
