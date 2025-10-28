Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:46
26.047 +0,87%
Dow Jones 20:46
47.737 +0,40%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

New York: andamento negativo per ARM Holdings

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per ARM Holdings
(Teleborsa) - Ribasso per la società tech inglese che progetta chip, che presenta una flessione del 2,59%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di ARM Holdings rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di ARM Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 177,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 171,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 184.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
