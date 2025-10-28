New York: andamento negativo per ARM Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per la società tech inglese che progetta chip
, che presenta una flessione del 2,59%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di ARM Holdings
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di ARM Holdings
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 177,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 171,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 184.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)