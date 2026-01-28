New York: giornata depressa per ARM Holdings

(Teleborsa) - Pressione sulla società tech inglese che progetta chip
, che tratta con una perdita del 2,67%.
Il trend di ARM Holdings
mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni tecniche attuali di ARM Holdings
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 109,9 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 114,8. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 107,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)