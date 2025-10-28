Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:47
26.041 +0,85%
Dow Jones 20:47
47.732 +0,39%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

New York: ingrana la marcia Regeneron Pharmaceuticals

Migliori e peggiori, In breve
New York: ingrana la marcia Regeneron Pharmaceuticals
Brillante rialzo per la società farmaceutica attiva nel settore biotech, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,96%.
Condividi
```