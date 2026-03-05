New York: in calo Regeneron Pharmaceuticals

società farmaceutica attiva nel settore biotech

Nasdaq 100

Regeneron Pharmaceuticals

indice dei titoli tecnologici USA

società biotecnologica

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 2,42% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 778,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 762,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 793,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)