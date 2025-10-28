New York: nuovo spunto rialzista per CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale di sicurezza informatica
, con una variazione percentuale del 2,98%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di CrowdStrike Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso CrowdStrike Holdings
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di CrowdStrike Holdings
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 554,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 536,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 571,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)