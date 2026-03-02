New York: brillante l'andamento di CrowdStrike Holdings

leader mondiale di sicurezza informatica

CrowdStrike Holdings

Nasdaq 100

CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 3,11%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 389,3 USD, mentre i supporti sono stimati a 375,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 403,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)