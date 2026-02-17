Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:44
24.675 -0,23%
Dow Jones 17:44
49.535 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

CrowdStrike Holdings, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per il leader mondiale di sicurezza informatica, che passa di mano in perdita del 4,67%.
