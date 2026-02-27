Milano 17:40
Perde CrowdStrike Holdings sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale di sicurezza informatica, che passa di mano in perdita del 5,13%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CrowdStrike Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 357,4 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 369,6. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 381,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
