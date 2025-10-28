Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:49
26.040 +0,85%
Dow Jones 20:49
47.736 +0,40%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

New York: rosso per AppLovin

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono la piattaforma tecnologica di applicazioni, che passa di mano con un calo del 2,89%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a AppLovin rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di AppLovin rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 642,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 613,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 671,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
