Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:51
26.024 +0,78%
Dow Jones 20:51
47.696 +0,32%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

New York: vendite diffuse su Zebra Technologies

Migliori e peggiori
New York: vendite diffuse su Zebra Technologies
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di computer, stampanti e scanner, che perde terreno, mostrando una discesa del 13,51%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zebra Technologies, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Zebra Technologies è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 286,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 258,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 314,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```