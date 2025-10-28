New York: vendite diffuse su Zebra Technologies

fornitore di computer, stampanti e scanner

(Teleborsa) - Pressione sul, che perde terreno, mostrando una discesa del 13,51%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 286,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 258,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 314,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)