New York: vendite diffuse su Zebra Technologies

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di computer, stampanti e scanner
, che perde terreno, mostrando una discesa del 13,51%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zebra Technologies
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Zebra Technologies
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 286,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 258,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 314,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)