Parigi: pioggia di acquisti su Edenred

(Teleborsa) - Effervescente l'inventore del buono pasto ticket restaurant
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,35%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Edenred
rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Edenred
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27,25 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 25,81. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)