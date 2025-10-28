Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:52
26.029 +0,80%
Dow Jones 20:52
47.719 +0,37%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Parigi: pioggia di acquisti su Edenred

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,35%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Edenred rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Edenred. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27,25 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 25,81. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
