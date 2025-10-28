Parigi: pioggia di acquisti su Edenred

inventore del buono pasto ticket restaurant

(Teleborsa) - Effervescente l', che scambia con una performance decisamente positiva del 5,35%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27,25 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 25,81. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,85.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)