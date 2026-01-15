Milano 13:34
Parigi: andamento negativo per Edenred
(Teleborsa) - Pressione sull'inventore del buono pasto ticket restaurant, che tratta con una perdita del 2,17%.

Lo scenario su base settimanale di Edenred rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Edenred, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 17,45 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 17,83 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 17,32.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
