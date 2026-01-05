Milano 15:05
Parigi: performance negativa per Edenred

(Teleborsa) - Ribasso per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che presenta una flessione del 3,22%.

La tendenza ad una settimana di Edenred è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 18,69 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 17,91. L'equilibrata forza rialzista di Edenred è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 19,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
