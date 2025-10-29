Milano 28-ott
43.129 0,00%
Nasdaq 28-ott
26.012 +0,74%
Dow Jones 28-ott
47.706 +0,34%
Londra 28-ott
9.697 0,00%
Francoforte 28-ott
24.279 0,00%

Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,05% alle 03:50

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 51.249,82 punti

Tokyo lievita in modo prepotente del 2,05% alle 03:50 e passa di mano a 51.249,82 punti.
