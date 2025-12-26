Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,54% alle 07:20

Il Nikkei 225 passa di mano a 50.679,98 punti

In breve, Finanza
Tokyo segna un modesto +0,54% alle 07:20 e allunga timidamente il passo a 50.679,98 punti.
