Milano 29-dic
44.436 0,00%
Nasdaq 29-dic
25.526 -0,46%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 29-dic
9.867 0,00%
Francoforte 29-dic
24.351 0,00%

Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,12% alle 03:50)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 50.465,35 punti

Tokyo passa di mano con un trascurabile -0,12% alle 03:50 e scambia a 50.465,35 punti.
