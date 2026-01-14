Milano 13-gen
45.525 -0,45%
Nasdaq 13-gen
25.742 -0,18%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 13-gen
10.137 -0,03%
Francoforte 13-gen
25.421 +0,06%

Borsa: Rally per Tokyo, in progresso dell'1,61% alle 03:50

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 54.413,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso dell'1,61% alle 03:50
Tokyo lievita in modo prepotente dell'1,61% alle 03:50 e passa di mano a 54.413,92 punti.
Condividi
```