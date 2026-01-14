Milano
13-gen
45.525
0,00%
Nasdaq
13-gen
25.742
-0,18%
Dow Jones
13-gen
49.192
-0,80%
Londra
13-gen
10.137
0,00%
Francoforte
13-gen
25.421
0,00%
Mercoledì 14 Gennaio 2026, ore 07.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,35% alle 07:20
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,35% alle 07:20
Il Nikkei 225 tratta in utile a 54.269,67 punti
In breve
,
Finanza
14 gennaio 2026 - 07.20
Spunto rialzista dell'1,35% per Tokyo, alle 07:20, che continua le contrattazioni a 54.269,67 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,16% alle 03:50
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,54% alle 07:20
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,08% alle 07:20)
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,27% alle 07:20
Altre notizie
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso dell'1,97% alle 03:50
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso dell'1,61% alle 03:50
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 3,08% alle 03:50
Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,20% alle 07:20
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,01% alle 03:50)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,08% alle 03:50)
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto