Milano 15:36
43.209 +0,19%
Nasdaq 15:36
26.161 +0,57%
Dow Jones 15:36
47.948 +0,51%
Londra 15:36
9.750 +0,55%
Francoforte 15:36
24.188 -0,37%

Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,11% alle 07:20

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 51.277,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,11% alle 07:20
Tokyo lievita in modo prepotente del 2,11% alle 07:20 e passa di mano a 51.277,19 punti.
Condividi
```