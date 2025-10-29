Milano
17:35
43.243
+0,26%
Nasdaq
21:00
26.120
+0,41%
Dow Jones
21:03
47.632
-0,16%
Londra
17:35
9.756
+0,61%
Francoforte
17:37
24.124
-0,64%
Mercoledì 29 Ottobre 2025, ore 23.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Fidelity National Information Services in discesa a New York
Fidelity National Information Services in discesa a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
29 ottobre 2025 - 20.00
Retrocede molto la
società che offre servizi di emissione di carte di pagamento
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,64%.
Condividi
Leggi anche
New York: seduta molto difficile per Fidelity National Information Services
New York: netto calo registrato da Quanta Services
Quanta Services in discesa a New York
News Corp in discesa a New York
Titoli e Indici
Fidelity National Information Services
-6,72%
Altre notizie
New York: sell-off per West Pharmaceutical Services
A New York, forte ascesa per West Pharmaceutical Services
Regioni, risorse FIS per sostenere borse di studio per l'anno 2025
New York: luce verde per West Pharmaceutical Services
West Pharmaceutical Services, quotazioni in calo a New York
TransDigm Group in discesa a New York
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto