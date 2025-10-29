Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

Fidelity National Information Services in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Fidelity National Information Services in discesa a New York
Retrocede molto la società che offre servizi di emissione di carte di pagamento, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,64%.
Condividi
```