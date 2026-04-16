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/ Abbott Laboratories in discesa a New York
Abbott Laboratories in discesa a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
16 aprile 2026 - 16.10
A picco il
produttore di prodotti farmaceutici e medici
, che presenta un pessimo -4,21%.
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