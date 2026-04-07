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/ Norwegian Cruise Line Holdings in discesa a New York
Norwegian Cruise Line Holdings in discesa a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
07 aprile 2026 - 18.00
Ribasso per la
principale compagnia di navigazione
, che tratta in perdita del 5,55% sui valori precedenti.
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