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/ Ingersoll Rand in discesa a New York
Ingersoll Rand in discesa a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
15 aprile 2026 - 20.00
Ribasso per il
produttore a livello mondiale di attrezzature per oil e gas
, che tratta in perdita del 5,98% sui valori precedenti.
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