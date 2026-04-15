Milano 17:35
48.156 -0,04%
Nasdaq 22:00
26.205 +1,40%
Dow Jones 22:01
48.464 -0,15%
Londra 17:35
10.560 -0,47%
Francoforte 17:35
24.067 +0,09%

Ingersoll Rand in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Ingersoll Rand in discesa a New York
Ribasso per il produttore a livello mondiale di attrezzature per oil e gas, che tratta in perdita del 5,98% sui valori precedenti.
Condividi
```