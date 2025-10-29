Francoforte: scambi al rialzo per Basf

compagnia chimica

Basf

DAX

leader mondiale nel settore chimico

Basf

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,91%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ilrispetto all'indice.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 43,91 Euro con tetto rappresentato dall'area 44,53. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43,56.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)