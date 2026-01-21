Francoforte: scambi in positivo per Basf

compagnia chimica

DAX

Basf

leader mondiale nel settore chimico

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,09%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 44,03 Euro con tetto rappresentato dall'area 44,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43,54.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)