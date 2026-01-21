Francoforte: scambi in positivo per Basf

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimica
, che avanza bene del 2,09%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Basf
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro tecnico del leader mondiale nel settore chimico
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 44,03 Euro con tetto rappresentato dall'area 44,79. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43,54.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)