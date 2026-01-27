Francoforte: performance negativa per Basf

compagnia chimica

DAX

Basf

leader mondiale nel settore chimico

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,27%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 45,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,99. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 46,77.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)