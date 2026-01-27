Milano 11:10
Francoforte: performance negativa per Basf

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Basf
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica, che presenta una flessione del 2,27%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Basf rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del leader mondiale nel settore chimico è in rafforzamento con area di resistenza vista a 45,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,99. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 46,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
