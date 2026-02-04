Milano 9:57
46.705 +0,61%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:57
10.370 +0,53%
24.712 -0,28%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Basf

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Basf
Rialzo marcato per la compagnia chimica, che tratta in utile del 3,10% sui valori precedenti.
Condividi
```