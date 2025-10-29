Milano 15:40
43.165 +0,08%
Nasdaq 15:40
26.158 +0,56%
Dow Jones 15:40
47.942 +0,49%
Londra 15:40
9.747 +0,52%
Francoforte 15:40
24.184 -0,39%

Francoforte: scambi in positivo per Basf

Avanza la compagnia chimica, che guadagna bene, con una variazione del 2,91%.
