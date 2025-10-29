Milano 9:21
Leonardo conclude ABB per la cessione del 9,4% di Avio

(Teleborsa) - Leonardo ha completato il collocamento di circa 2,6 milioni di azioni di Avio, pari a circa 9,4% del capitale sociale.

A seguito del collocamento, Leonardo detiene una partecipazione di circa 19% del capitale sociale di Avio.

Il collocamento, realizzato attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, è stato determinato a Euro 37,50 per azione e sarà regolato mediante la consegna delle azioni e il pagamento del corrispettivo in data 31 ottobre 2025.

Nell’ambito dell’operazione, Leonardo ha assunto un impegno di lock-up della durata di 90 giorni, in relazione alle azioni residue detenute in Avio, in linea con la prassi di mercato.
