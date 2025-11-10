Leonardo acquista 95.003 azioni proprie e conclude il buyback

(Teleborsa) - Leonardo
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 17 ottobre 2025, ha comunicato di aver acquistato
, il 6 novembre 2025, complessivamente 95.003 azioni proprie
ad un prezzo medio ponderato di 49,4209 euro per azione e per un controvalore
pari a 4.695.132,81 euro
.
Dall'inizio del programma Leonardo ha acquistato 600.000 azioni proprie (pari allo 0,1038% circa del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 29.708.326,07 euro.
A seguito degli acquisti comunicati e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, la Holding italiana nei settori dell'aeronautica possiede attualmente un totale di 1.224.723 azioni proprie, pari allo 0,2118% del capitale sociale.
Avendo raggiunto il quantitativo massimo complessivo di n. 600.000 azioni, Leonardo ha comunicato che è stato completato il programma di acquisto di azioni proprie
disposto in esecuzione della delibera assembleare del 26 maggio 2025.
A Piazza Affari, intanto, discreta la performance di Leonardo
, che si attesta a 51,14 euro, in lieve aumento dell'1,23%.