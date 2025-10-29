Milano 15:44
Madrid: performance negativa per Ferrovial

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Madrid: performance negativa per Ferrovial
Ribasso composto e controllato per la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, che presenta una flessione del 2,80% sui valori precedenti.
