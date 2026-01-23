Milano 14:14
Madrid: performance negativa per Acerinox

Madrid: performance negativa per Acerinox
Rosso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che sta segnando un calo dell'1,86%.
