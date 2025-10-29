Milano 15:44
Madrid: rosso per Ferrovial

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Madrid: rosso per Ferrovial
(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, che tratta con una perdita del 2,80%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ferrovial, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Ferrovial è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 54,15 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 52,69. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55,61.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
