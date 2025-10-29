Madrid: rosso per Ferrovial

(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti
, che tratta con una perdita del 2,80%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ferrovial
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Ferrovial
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 54,15 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 52,69. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)