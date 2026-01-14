Milano 14:07
45.660 +0,30%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:07
10.172 +0,34%
Francoforte 14:07
25.309 -0,44%

Madrid: scambi negativi per Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi negativi per Acciona Energia
Rosso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che sta segnando un calo del 2,69%.
Condividi
```