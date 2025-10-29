New York: andamento rialzista per Applied Materials

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,02%.
Il trend di Applied Materials
mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, il produttore di chip
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 237,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 231,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 242,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)