New York: andamento rialzista per Applied Materials

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,02%.

Il trend di Applied Materials mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, il produttore di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 237,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 231,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 242,7.

