New York: Centene sale verso 37,77 USD

azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria

S&P-500

Centene

(Teleborsa) - Protagonista l', che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,43%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 35,57 Dollari USA. Prima resistenza a 37,77. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 34,16.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)