New York: violenta contrazione per Centene

New York: violenta contrazione per Centene
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che passa di mano in perdita del 4,05%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Centene, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Centene, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 45,44 USD. Primo supporto visto a 42,82. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 41,74.

