New York: i venditori si accaniscono su Centene

(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Centene
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Centene
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44,43 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 39,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 49,56.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)