Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 22:00
25.940 +0,88%
Dow Jones 22:01
49.003 -0,83%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

New York: i venditori si accaniscono su Centene

(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,41%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Centene, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Centene rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44,43 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 39,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 49,56.

