Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 17:36
25.259 +1,09%
Dow Jones 17:36
48.906 +0,86%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

Centene scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Centene scambia in rosso a New York
Si muove in perdita l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,05% sui valori precedenti.
Condividi
```