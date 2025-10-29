Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

New York: Garmin si muove verso il basso

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco la società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di geoposizionamento satellitare, che presenta un pessimo -12,92%.

La tendenza ad una settimana di Garmin è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Garmin. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 220,8 USD, con il supporto più immediato individuato in area 212,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 208,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
