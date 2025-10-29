New York: Garmin si muove verso il basso

(Teleborsa) - A picco la società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di geoposizionamento satellitare
, che presenta un pessimo -12,92%.
La tendenza ad una settimana di Garmin
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Garmin
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 220,8 USD, con il supporto più immediato individuato in area 212,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 208,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)