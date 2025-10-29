New York: i venditori si accaniscono su Paychex

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che opera nel settore delle risorse umane
, che esibisce una perdita secca del 4,92% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Paychex
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della società Usa attiva nella gestione delle paghe
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 116,2 USD con area di resistenza individuata a quota 121,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 114,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)