Milano
17:08
42.606
-0,73%
Nasdaq
17:08
23.961
-0,39%
Dow Jones
17:08
45.918
+0,36%
Londra
17:08
9.521
-0,07%
Francoforte
17:08
23.084
-0,84%
Venerdì 21 Novembre 2025, ore 17.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: i venditori si accaniscono su Bath & Body Works
New York: i venditori si accaniscono su Bath & Body Works
Migliori e peggiori
,
In breve
21 novembre 2025 - 16.10
Ribasso per il
rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo
, che passa di mano in perdita del 4,39%.
Condividi
Leggi anche
New York: Bath & Body Works in forte discesa
New York: andamento negativo per Bath & Body Works
New York: scambi negativi per Bath & Body Works
Crolla a New York Bath & Body Works
Titoli e Indici
Bath & Body Works
-6,27%
Altre notizie
Male Bath & Body Works sul mercato azionario di New York
New York: i venditori si accaniscono su Charles River Laboratories International
New York: perdite consistenti per Illinois Tool Works
New York: i venditori si accaniscono su Automatic Data Processing
New York: i venditori si accaniscono su Tesla Motors
New York: i venditori si accaniscono su Palantir Technologies
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto