Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 20:17
24.937 -2,28%
Dow Jones 20:17
47.590 -1,38%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

New York: i venditori si accaniscono su Palantir Technologies

Si muove in perdita la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,64% sui valori precedenti.
