Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

New York: scatto rialzista per Constellation Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla il fornitore statunitense di energia pulita, che passa di mano con un aumento del 4,25%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Constellation Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,85%, rispetto a +3,92% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status tecnico di Constellation Energy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 411,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 385,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 436,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
