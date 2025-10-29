New York: scatto rialzista per Constellation Energy

(Teleborsa) - Brilla il fornitore statunitense di energia pulita
, che passa di mano con un aumento del 4,25%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Constellation Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,85%, rispetto a +3,92% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di Constellation Energy
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 411,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 385,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 436,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)