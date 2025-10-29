Milano 15:48
43.172 +0,10%
Nasdaq 15:48
26.128 +0,45%
Dow Jones 15:48
47.941 +0,49%
Londra 15:48
9.743 +0,48%
Francoforte 15:48
24.137 -0,58%

Piazza Affari: perdite consistenti per MARR

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: perdite consistenti per MARR
A picco la società alimentare, che presenta un pessimo -4,41%.
Condividi
```