Piazza Affari: positiva la giornata per MARR

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società alimentare
, in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MARR
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il distributore di alimenti
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8,967 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 9,18. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8,833.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)